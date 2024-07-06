Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde K.A., isimli şahsın hırsızlık suçundan 4 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şahıs ardından jandarmanın takibi sonrası Saraydüzü köyünde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
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