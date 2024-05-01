Afyonkarahisar\'da İzinsiz Ekilen 741 Bin 10 Kök Haşhaş Dron ile Tespit Edilerek İmha Edildi

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Afyonkarahisar'da 3 kişinin izinsiz olarak ektiği 741 bin 10 kök haşhaş jandarma tarafından dron ile tespit edilerek imha edildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi ile İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri izinsiz haşhaş ekiminin tespiti için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri dron ile havadan yaptıkları incelemede Kayıhan beldesinde yasa dışı haşhaş ekim alanları olduğunu tespit etti. Ekipler ardından düzenledikleri operasyonda 3 şahsın toplamda 15 bin 740 metrekarelik tarla niteliğindeki alanda 741 bin 10 kök izinsiz haşhaş bitkisi ekildiği belirlendi.

Olay sonrası izinsiz olarak ekilen haşhaşlar traktörler ile sürülerek imha edilirken, 3 şahsın ise gözaltına alındığı ve savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR