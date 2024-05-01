Afyonkarahisar'da İzinsiz Ekilen 741 Bin 10 Kök Haşhaş Dron ile Tespit Edilerek İmha Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Afyonkarahisar'da İzinsiz Ekilen 741 Bin 10 Kök Haşhaş Dron ile Tespit Edilerek İmha Edildi

Afyonkarahisar\'da İzinsiz Ekilen 741 Bin 10 Kök Haşhaş Dron ile Tespit Edilerek İmha Edildi

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, izinsiz olarak ekilen 741 bin 10 kök haşhaşı dron ile tespit ederek imha etti. İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile yapılan çalışmalar sonucunda Kayıhan beldesinde yasa dışı haşhaş ekim alanları belirlendi. Olay sonrası haşhaşlar traktörler ile sürülerek imha edilirken, 3 şahıs gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

01.05.2024 08:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da 3 kişinin izinsiz olarak ektiği 741 bin 10 kök haşhaş jandarma tarafından dron ile tespit edilerek imha edildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi ile İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri izinsiz haşhaş ekiminin tespiti için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri dron ile havadan yaptıkları incelemede Kayıhan beldesinde yasa dışı haşhaş ekim alanları olduğunu tespit etti. Ekipler ardından düzenledikleri operasyonda 3 şahsın toplamda 15 bin 740 metrekarelik tarla niteliğindeki alanda 741 bin 10 kök izinsiz haşhaş bitkisi ekildiği belirlendi.

Olay sonrası izinsiz olarak ekilen haşhaşlar traktörler ile sürülerek imha edilirken, 3 şahsın ise gözaltına alındığı ve savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Jandarma, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da İzinsiz Ekilen 741 Bin 10 Kök Haşhaş Dron ile Tespit Edilerek İmha Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:52 10 yıl sonra bir ilk Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı 10 yıl sonra bir ilk! Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı
08:14 Saraçhane Meydanı’nda hareketlilik Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı Saraçhane Meydanı'nda hareketlilik! Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı
06:08 İstanbul’da 1 Mayıs alarmı CHP ve DİSK’in çağrısı sonrası Taksim’e çıkan yollar kapatıldı İstanbul'da 1 Mayıs alarmı! CHP ve DİSK'in çağrısı sonrası Taksim'e çıkan yollar kapatıldı
23:51 Ankara’da kuvvetli sağanak Metroyu su bastı, araçlar yolda kaldı Ankara'da kuvvetli sağanak! Metroyu su bastı, araçlar yolda kaldı
22:03 Tutuklanma korkusu saran Netanyahu, yayınladığı videoyla resmen yalvardı Tutuklanma korkusu saran Netanyahu, yayınladığı videoyla resmen yalvardı
23:49 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı
23:27 Ankara’yı bir kez daha sağanak vurdu Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu
22:56 Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti
22:53 Birlikte yaşadığı kadını öldürüp kuyuya attı, ardından kendi kafasına sıktı Birlikte yaşadığı kadını öldürüp kuyuya attı, ardından kendi kafasına sıktı
21:52 Esenyurt’taki lüks rezidansta işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı Esenyurt'taki lüks rezidansta işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
21:47 BBP lideri Destici’den, ABB’nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara’da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil BBP lideri Destici'den, ABB'nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil
21:39 Diyanet’in organizasyonuyla Ürdün’e gitmiş İsrail askerlerinin öldürdüğü Türk’ün Şanlıurfa’da imam olduğu ortaya çıktı Diyanet'in organizasyonuyla Ürdün'e gitmiş! İsrail askerlerinin öldürdüğü Türk'ün Şanlıurfa'da imam olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 09:12:48. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da İzinsiz Ekilen 741 Bin 10 Kök Haşhaş Dron ile Tespit Edilerek İmha Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement