Afyonkarahisar'da İzinsiz Haşhaş Ekimi: 4 Gözaltı, 33 Bin 720 Kök İmha Edildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da İzinsiz Haşhaş Ekimi: 4 Gözaltı, 33 Bin 720 Kök İmha Edildi

Afyonkarahisar\'da İzinsiz Haşhaş Ekimi: 4 Gözaltı, 33 Bin 720 Kök İmha Edildi

Afyonkarahisar'da izinsiz haşhaş ekimi yapan 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alınırken, 33 bin 720 kök izinsiz haşhaş bitkisi ise imha edildi. Değirmenayvalı beldesinde yapılan kontroller sonucunda, 847 metrekarelik alanda yasa dışı ekim yapıldığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

17.04.2024 10:09
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Afyonkarahisar'da izinsiz haşhaş eken 4 kişi jandarma gözaltına alınırken, 33 bin 720 kök izinsiz haşhaş bitkisi ise imha edildi.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Değirmenayvalı beldesinde yasa dışı haşhaş ekim alanları tespit edilmesi üzerine Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ile Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Toprak Mahsulleri Ofisi ekipleri harekete geçti. Yapılan kontroller 4 şahsın toplamda 847 metrekarelik tarla niteliğindeki alanda 33 bin 720 kök izinsiz haşhaş bitkisi ekimi yaptığı tespit edildi. Şahıslar ekipler tarafından gözaltına alınırken, aynı zamanda ele geçirilen haşhaşlarda imha edildi.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Jandarma, Tarım, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da İzinsiz Haşhaş Ekimi: 4 Gözaltı, 33 Bin 720 Kök İmha Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da İzinsiz Haşhaş Ekimi: 4 Gözaltı, 33 Bin 720 Kök İmha Edildi - Son Dakika
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