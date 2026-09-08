Afyonkarahisar'da jandarma aranan 35 kişiyi yakaladı, 15'i tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da jandarma aranan 35 kişiyi yakaladı, 15'i tutuklandı

Afyonkarahisar\'da jandarma aranan 35 kişiyi yakaladı, 15\'i tutuklandı
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, yol kontrol ve devriye çalışmalarında çeşitli suçlardan aranan 35 kişiyi yakaladı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 15 kişi adliyeye sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 35 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yol kontrol ve devriye çalışması gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı. Şahıslardan jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 15 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Afyon, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da jandarma aranan 35 kişiyi yakaladı, 15'i tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da jandarma aranan 35 kişiyi yakaladı, 15'i tutuklandı - Son Dakika
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