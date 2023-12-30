Afyonkarahisar\'da Jandarma, Kaçak Alkol Baskını Düzenledi

Afyonkarahisar'ın Sultandağı Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESOB) Başkanı Bilal Şeker'in iki oğlunun işlettiği tekel bayisine jandarma tarafından kaçak alkol baskını düzenlendi.

Olay, Sultandağı ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları istihbarat üzerine harekete geçti. İlçede Bilal Şeker'in iki oğlu R.Ş. ve Y.Ş., isimli şahısların işlettiği tekel bayinde kaçak alkol satışı yapıldığını belirleyen ekipler ardından iş yeri ve evlere baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda 784 litre etil alkol, bin 62 adet sahte alkol yapımında kullanılan KİT ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak alkollerin deterjan bidonlarına konulduğu belirtildi.

Olayın ardından şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR