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Afyonkarahisar'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 6 Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 6 Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, yurda kaçak yollardan giren 6 Suriye uyruklu şahıs polis tarafından yakalandı. Şahıslardan ikisi otomobilin bagajından çıktı. Operasyon sonucunda sürücü A.H. ile birlikte toplamda 7 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar\'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 6 Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı
15.01.2024 - 11:31,  Güncelleme: 11:35
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Afyonkarahisar'da, yurda kaçak yollardan giren biri çocuk 6 yabancı uyruklu şahıs polis tarafından yakalanırken şahıslardan ikisi otomobilin bagajından çıktı.

Edinilen bilgilere göre, kente kaçak göçmen geleceği yönünde istihbarat alan ekipler harekete geçti. Ekipler kent girişi Konya Köprülü Kavşak yakınlarında uygulama noktası oluşturarak A.H. isimli şahsın kullandığı 42 ATT 754 plakalı otomobili durdurdu. Araçtaki kişilerin kimlik sorgulamalarını yapan ekipler otomobilde bulunan biri çocuk 6 kişinin yurda kaçak yollardan giren Suriye uyruklu şahıslar olduğunu ve belgelerinin olmadığını fark etti. Şahısların ikisi aracın bagajında yakalanırken sürücü A.H. ile birlikte yakalanan 6 kişi üst aramalarının ardından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Suriye, Polis, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 6 Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı - Son Dakika


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