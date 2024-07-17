Afyonkarahisar'da Kaçak Kazı Yapan Şahıs Dron İle Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kaçak Kazı Yapan Şahıs Dron İle Suçüstü Yakalandı

Afyonkarahisar\'da Kaçak Kazı Yapan Şahıs Dron İle Suçüstü Yakalandı

Afyonkarahisar'da jandarmanın dron ile havadan yaptığı takip sonucunda, kaçak kazı ile define arayan bir şahıs suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri, şahsın Kızıldağ köyündeki tarlasında yaptığı kazıyı dron ile tespit etti. Şahıs, kazma, kürek ve bakır çubuklarla birlikte gözaltına alındı.

17.07.2024 08:23
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Afyonkarahisar'da kaçak kazı ile define arayan jandarmanın dron ile havadan yaptığı takip sonrası suçüstü yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İI Jandarma Komutanlığı A.O.A., isimli şahsın kent merkezine bağlı Kızıldağ köyündeki tarlasında kaçak kazı ile define aradığı bilgisini aldı. Ardından harekete geçen ekipler bölgeyi dron ile havadan kontrol etmeye başladı. Ekipler yaptıkları incelemede A.O.A.'nın açtığı çukurda kazı yaptığını tespit etti. Ardından kaçak kazı yapılan alına baskın yapan ekipler şahsı kazma, kürek ve bakır çubuklarla yakalayarak gözaltına aldı.

Şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Jandarma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Kaçak Kazı Yapan Şahıs Dron İle Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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