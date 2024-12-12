Afyonkarahisar'da Kaçak Sigara Baskını - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kaçak Sigara Baskını

Afyonkarahisar\'da Kaçak Sigara Baskını

Sandıklı'da yapılan baskında 2 bin 284 paket kaçak sigara ile 3 bin 600 makaron ele geçirildi.

12.12.2024 12:07
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Afyonkarahisar'da polis tarafından bir işyerine yapılan baskında 2 bin 284 paket gümrük kaçağı sigara ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Sandıklı ilçesinde gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sandıklı ilçesinde bir işyerine baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 2 bin 284 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin 600 adet doldurulmuş makaron ele geçirdi. Olayın ardından İ.K., isimli şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Kaçak Sigara Baskını - Son Dakika

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