Afyonkarahisar\'da Kaçak Sigara Baskını

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Afyonkarahisar'da polis tarafından bir işyerine yapılan baskında 2 bin 284 paket gümrük kaçağı sigara ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Sandıklı ilçesinde gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sandıklı ilçesinde bir işyerine baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 2 bin 284 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin 600 adet doldurulmuş makaron ele geçirdi. Olayın ardından İ.K., isimli şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR