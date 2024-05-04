Afyonkarahisar\'da Kaçak Sigara Operasyonu: 465 Paket Sigara ve 200 Bin Adet Boş Makaron Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar'da polis tarafından bir ev ve iş yerine yapılan baskında 465 paket kaçak sigara ile 200 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Olay, Sultandağı ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.P., isimli şahsın ev ve iş yerinde kaçak sigara olduğunu bilgisini alan ekipler adreslere baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 465 paket kaçak sigara ile 200 bin adet boş makaron, 6 bin 200 adet doldurulmuş makaron

ve 10 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayın ardından şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR