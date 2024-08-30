Afyonkarahisar\'da Kaçak Sigara Operasyonu: 830 Paket Bandrolsüz Sigara Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar'da kaçak sigara satışı yaptığı tespit edilen şahsın evine yapılan baskında 830 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Bolvadin ilçesi Dipevler köyünde yaşayan Ö.Ü., isimli şahsın kaçak sigara sattığı yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler şüphelinin evine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada ise 830 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Olayın ardından şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR