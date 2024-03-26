Afyonkarahisar\'da Kaçak Sigara ve Makaron Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada çok sayıda kaçak sigara ve boş makaron ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yapılan çalışmalar kapsamında Bolvadin'nde bir işyerinde arama yaptı. Yapılan aramada; 820 paket sigara, 20 bin 800 adet boş makaron, 12 bin adet dolu makaron, 96 adet cinsel içerikli ürün, 77 adet elektronik sigara likiti, 4 adet elektronik sigara ele geçirdi. A.K., isimli şahsa adli işlem uygulandı. - AFYONKARAHİSAR