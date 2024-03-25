Afyonkarahisar'da kaçak bin 200 tavuk taşıyan şahsa 29 bin TL para cezası uygulandı.
Afyonkarahisar Emirdağ-Bolvadin karayolunda trafik denetlemesi yapan Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik tim komutanları şüphe üzerine bir aracı durdurdu. M.G isimli şahıs 23 ACC 857 plakalı aracıyla Konya'dan İstanbul'a bin 200 adet canlı tavuğu taşıdığını söyledi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde sevk irsaliyesi, veteriner raporu ve hayvan nakil belgesi olmadığını belirlendi.
Canlı tavukların sahibi M.G. isimli şahsa bin 200 adet canlı tavuğun gerekli işlemlerinin yapılması için Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından M.G. isimli şahsa sağlık raporu ve taşıma belgesiz hayvan taşımaktan 14 bin 500 TL, menşeisiz tavuk taşımaktan tavukların toplamına 14 bin 500 toplamda 29 bin TL idari para cezası yazıldı. Tavuklar İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince imha edilmek üzere Afyonkarahisar tavuk kesim entegresine sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR
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