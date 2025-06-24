Afyonkarahisar\'da Kaçak Telefon Tamir Aparatları Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta 219 adet kaçak cep telefonu tamirinde kullanılan elektronik tamir aparatları ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Çay İlçesinde şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada 219 adet kutu içerisinde telefon tamirinde kullanılan elektronik tamir aparatları ele geçirildi. Olayın ardından 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR