Afyonkarahisar\'da Kaçak Tütün Operasyonu

Afyonkarahisar'da polis tarafından iki ayrı adrese yapılan baskındı 6 bin adet kaçak doldurulmuş makaron ve 332 paket nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri kent merkezinde bir iş yeri ve bir depoya baskın düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler 6 bin adet doldurulmuş makaron ve 332 paket nargile tütünü ele geçirdi.

Operasyonun ardından bir kişinin gözaltına alındığı ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR