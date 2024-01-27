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Afyonkarahisar'da Kaçak Zirai İlaç Operasyonu: 68 Litre Ele Geçirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kaçak Zirai İlaç Operasyonu: 68 Litre Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'ın Nuribey beldesinde jandarma ekipleri, M.K. ve N.K. isimli şahısların kaçak zirai ilaç sattığı bilgisini aldı. Yapılan baskında, şahısların evinde yapılan aramada 68 litre kaçak zirai ilaç ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alındı.

Afyonkarahisar\'da Kaçak Zirai İlaç Operasyonu: 68 Litre Ele Geçirildi
27.01.2024 - 11:11,
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Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bir eve yapılan baskında 68 litre kaçak zirai ilaç ele geçirildi.

Olay, kent merkezine bağlı Nuribey beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede M.K. ve N.K., isimli şahısların kaçak zirai ilaç sattığını bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şahısların beldedeki adreslerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 68 litre kaçak zirai ilaç ele geçirdi. Olayın ardından şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Jandarma, Tarım, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Kaçak Zirai İlaç Operasyonu: 68 Litre Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Kaçak Zirai İlaç Operasyonu: 68 Litre Ele Geçirildi - Son Dakika
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