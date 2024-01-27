Afyonkarahisar\'da Kaçak Zirai İlaç Operasyonu: 68 Litre Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bir eve yapılan baskında 68 litre kaçak zirai ilaç ele geçirildi.

Olay, kent merkezine bağlı Nuribey beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede M.K. ve N.K., isimli şahısların kaçak zirai ilaç sattığını bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şahısların beldedeki adreslerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 68 litre kaçak zirai ilaç ele geçirdi. Olayın ardından şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR