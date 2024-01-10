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Afyonkarahisar'da kalp krizi geçiren kamyon şoförü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da kalp krizi geçiren kamyon şoförü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesine bağlı Gökçek köyü yakınlarında seyir halinde olan 64 yaşındaki kamyon şoförü, kalp krizi geçirerek orta refüje çıktı. Olayın ihbar edilmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ancak hastaneye kaldırılan şoför, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar\'da kalp krizi geçiren kamyon şoförü hayatını kaybetti
10.01.2024 - 09:55,  Güncelleme: 09:55
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Afyonkarahisar'da seyir halinde iken kalp krizi geçirerek orta refüje çıkan kamyon şoförü kaldırıldığı hastaneden tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, olay Evciler ilçesine bağlı Gökçek köyü yakınlarında meydana geldi. 64 yaşındaki sürücü Ö.A., 03 ACK 432 plakalı kamyon ile seyir halindeyken kalp krizi geçirerek orta refüje girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Evciler Devlet Hastanesine sevk edilen sürücü tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da kalp krizi geçiren kamyon şoförü hayatını kaybetti - Son Dakika


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