Afyonkarahisar\'da kalp krizi geçiren kamyon şoförü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da seyir halinde iken kalp krizi geçirerek orta refüje çıkan kamyon şoförü kaldırıldığı hastaneden tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, olay Evciler ilçesine bağlı Gökçek köyü yakınlarında meydana geldi. 64 yaşındaki sürücü Ö.A., 03 ACK 432 plakalı kamyon ile seyir halindeyken kalp krizi geçirerek orta refüje girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Evciler Devlet Hastanesine sevk edilen sürücü tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - AFYONKARAHİSAR