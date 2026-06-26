Afyonkarahisar\'da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da tuğla yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kaza, Bolvadin - Emirdağ karayolu üzerinde meydana geldi. Y.C. idaresindeki 42 ANA 459 plakalı tuğla yüklü kamyonet, seyir halindeyken sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol ortasındaki refüje devrildi. Meydana gelen kazada, kamyonet sürücüsü Y.C. ile araçta yolcu konumunda bulunan Ö.F.E. ve İ.E. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen yaralıların tedavi altına alındığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazanın ardından yolda güvenlik önlemleri alarak trafiğin akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR