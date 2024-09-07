Afyonkarahisar'da Kaza: 3 Yaralı

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Afyonkarahisar'da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Hasan Karaaağaç mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.G., idaresindeki 03 UR 997 plakalı kamyonet henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü B.Ş.O., idaresindeki 03 AGY 967 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü ile yanında bulunan M.K.I. ve A.N.G., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR