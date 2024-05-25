Afyonkarahisar\'da Kasten Yaralama Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde S.K. isimli şahsın kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile arandığı belirlendi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Dinar ilçesinde yakalayarak gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR