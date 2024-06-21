Afyonkarahisar'da Kavşakta Meydana Gelen Trafik Kazasında 1 Ölü, 7 Yaralı

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Afyonkarahisar'da iki otomobilin kavşakta çarpıştığı trafik kazasında 82 yaşındaki bir kişi öldü, 7 kişide yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesine bağlı Ağzıkara Köyü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,

N.C (82) idaresindeki 03 SD 336 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü A.S.T., (28) yönetimindeki 16 BIY 514 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 82 yaşındaki sürücü N.C, A.S.T ve 16 BIY 514 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan E.T.T (27), M.T (47), E.G (29), H.E.G (5), E.A.G (3) ve A.E.G (1) ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Şuhut Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan sürücü N.C tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR