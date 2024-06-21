Afyonkarahisar'da Kavşakta Meydana Gelen Trafik Kazasında 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kavşakta Meydana Gelen Trafik Kazasında 1 Ölü, 7 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Ağzıkara Köyü Kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 82 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, yaralılar Şuhut Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

21.06.2024 00:08
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Afyonkarahisar'da iki otomobilin kavşakta çarpıştığı trafik kazasında 82 yaşındaki bir kişi öldü, 7 kişide yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesine bağlı Ağzıkara Köyü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,

N.C (82) idaresindeki 03 SD 336 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü A.S.T., (28) yönetimindeki 16 BIY 514 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 82 yaşındaki sürücü N.C, A.S.T ve 16 BIY 514 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan E.T.T (27), M.T (47), E.G (29), H.E.G (5), E.A.G (3) ve A.E.G (1) ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Şuhut Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan sürücü N.C tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Kavşakta Meydana Gelen Trafik Kazasında 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Kavşakta Meydana Gelen Trafik Kazasında 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
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