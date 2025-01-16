Afyonkarahisar'da Kaybolan Şahsın Cesedi Bulundu

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Afyonkarahisar'da yaklaşık 15 gündür kayıp olarak aranan şahsın cesedi boş arazide bulundu.

Olay, kent merkezine bağlı Işıklar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 15 gün önce bir anda ortadan kaybolan Dilaver B., için aile üyeleri kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri şahsı bulmak için çalışma başlattı. Beldedeki boş arazide bir ceset olduğu ihbarını alan ekipler bölgeye giderek inceleme yaptı. Yapılan incelemeler sonrası bulunan cesedin kayıp olarak aranan Dilaver B.'ye ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından şahsın cesedi otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Dilaver B.'nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı kaydedilirken, jandarmanın olayla ilgili başlattığı detaylı inceleme ise devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR