Afyonkarahisar'da Kaybolan Şahsın Cesedi Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Afyonkarahisar'da Kaybolan Şahsın Cesedi Bulundu

15 gündür kayıp olan Dilaver B.'nin cesedi boş arazide bulundu, otopsi için morga kaldırıldı.

16.01.2025 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da yaklaşık 15 gündür kayıp olarak aranan şahsın cesedi boş arazide bulundu.

Olay, kent merkezine bağlı Işıklar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 15 gün önce bir anda ortadan kaybolan Dilaver B., için aile üyeleri kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri şahsı bulmak için çalışma başlattı. Beldedeki boş arazide bir ceset olduğu ihbarını alan ekipler bölgeye giderek inceleme yaptı. Yapılan incelemeler sonrası bulunan cesedin kayıp olarak aranan Dilaver B.'ye ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından şahsın cesedi otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Dilaver B.'nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı kaydedilirken, jandarmanın olayla ilgili başlattığı detaylı inceleme ise devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, Olaylar, 3-sayfa, Sağlık, Otopsi, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Kaybolan Şahsın Cesedi Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:23 Süper Lig’de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak Süper Lig'de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak
14:47 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
14:05 Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı
13:48 Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
22:09 Joe Biden’dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi
21:50 İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray’a Wilfried Zaha piyangosu vurdu İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray'a Wilfried Zaha piyangosu vurdu
21:47 21 yıl sonra kritik ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara’da konuk edecek 21 yıl sonra kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuk edecek
21:42 RTÜK, Zahide Yetiş’in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı RTÜK, Zahide Yetiş'in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 16:03:58. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Kaybolan Şahsın Cesedi Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.