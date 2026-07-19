Afyonkarahisar\'da Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp ardından refüje giren otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Avşar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ö., idaresindeki 20 AUD 79 plakalı otomobil, Avşar köyü yakınlarında sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç bariyerlere çarpıp ardından refüje girdi. Kazada sürücü H.Ö., ile araçta bulunan E.Ö., M.A.Ö. ve E.A, yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan E.A., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR