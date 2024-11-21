Afyonkarahisar'da Kaza: 3 Yaralı

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak önce orta refüje giren ardından takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aliihsan Paşa mahalesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T., yönetimindeki 16 E 8050 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından orta refüje girip sonrasında takla attı. Kazada, sürücü ile birlikte K.T. ve Ç.E., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR