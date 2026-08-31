Afyonkarahisar'da Kaza: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, O.A. idaresindeki 34 DS 3505 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan S.O.A., D.O.A. ve Ö.A., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.