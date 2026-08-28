Afyonkarahisar'da Kaza: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.F. (38) idaresindeki 26 FF 641 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

Kazada sürücü F.F. ile araçta yolcu olarak bulunan A.F., E.I.F. ve Y.A.F., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.