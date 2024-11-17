Afyonkarahisar'da Kaza: 5 Yaralı

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpan otomobilde üçü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T., idaresindeki 50 BA 517 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ile birlikte G.T., B.T. (12), E.T. (10) ve M.M.T. (5) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR