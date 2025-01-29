Afyonkarahisar'da Kaza: Sürücü Yaralı

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, kent merkezi Ali Çetinkaya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A., yönetimindeki 06 TMY 09 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralanırken, ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR