Afyonkarahisar\'da kenevir ve esrar ele geçirildi

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı İhsaniye'ye bağlı Yaylabağı Beldesi'nde yaptığı baskında kenevir bitkisi ve esrar ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, İhsaniye ilçesi Yaylabağı beldesinde ikamet eden A.D. isimli şahsın ikametinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı ve uyuşturucu madde bulundurduğu yönünde bilgi elde etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, narkotik tespit köpeği ile birlikte şahsın ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada ekipler, 60 gram esrar maddesi, 1 kök kenevir bitkisi, 1 adet sentetik ecza ele geçirdi. Meydana gelen olayla ilgili adli tahkikata başlatıldığı açıklandı. - AFYONKARAHİSAR