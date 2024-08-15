Afyonkarahisar\'da Kenevir ve Esrar Operasyonu

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları operasyonda kenevir, esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Emirdağ'a bağlı Türkmenköy köyünde ikamet eden A.S., Z.A. ve A.K. isimli şahısların ikametlerinde yasadışı kenevir ekimi yaptıkları yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti. Adrese baskın düzenleyerek uyuşturucu madde arama köpeği ile arama yapan ekipler, 278 gram reçine esrar, 235 gram esrar, 3 kök kenevir bitkisi, 1 gram kenevir tohumu, 28 adet çizilmiş haşhaş kapsülü, 535 kök haşhaş bitkisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kamera kayıt cihazı ele geçirdi. Meydana gelen olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR