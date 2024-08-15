Afyonkarahisar\'da Kır Düğününde Havaya Ateş Açan 13 Kişi Gözaltına Alındı

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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen bir kır düğününde havaya ateş açan 13 kişi, jandarmanın şafak vakti düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler merkeze bağlı Salar beldesindeki bir kır düğününün sosyal medyada yayınlanan görüntülerinde bazı şahısların tabancalar ile havaya ateş açtıklarını tespit etti. Görüntüleri incelemeye alan ekipler, ateş açan 13 kişiyi tek tek tespit etti. Şahısların adreslerini belirleyen ekipler, şüphelilerin adreslerine şafak vakti eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında şahıslar gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 2 tabanca, 4 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 700'e yakın mermi, 6 tabanca şarjörü ve 14 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR