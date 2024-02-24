Afyonkarahisar'da SUV aracı refüje çarptı, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da SUV aracı refüje çarptı, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

Afyonkarahisar\'da SUV aracı refüje çarptı, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

Afyonkarahisar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan SUV araç, orta refüje girip bariyerlere çarparak durabildi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu araçta şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza sonrası jandarma ekipleri olay yerine gelerek trafik güvenliğini sağladı.

24.02.2024 13:20  Güncelleme: 13:21
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Afyonkarahisar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan SUV araç orta refüje girip bariyerlere çarparak durabildi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu araçta şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Camili köyü yakınlarından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 AKB 90 plakalı araç henüz sebebi belirlenemeden bir nedenden dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulun 3 kişi şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Olayın ardından jandarma ekipleri trafik güvenliğini alarak kazayla ilgili çalışma başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da SUV aracı refüje çarptı, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı - Son Dakika
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