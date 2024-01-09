Afyonkarahisar\'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Refüje Girmesi Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin refüje girmesi sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Gümüşken Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Y., idaresindeki 06 AC 4202 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje girdi. Kazada sürücü ile S.A., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR