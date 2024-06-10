Kurban Bayramı öncesi Afyonkarahisar'da canlı hayvan taşımacılığı denetimleri sıklaştırıldı

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Kurban Bayramına sayılı günler kala Afyonkarahisar'daki canlı hayvan taşımacılığına yönelik denetimler sıklaştı.

Sultandağı ve Dazkırı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından yaklaşan bayram öncesi hayvan hareketlerinin kontrolü çerçevesinde denetimler sıklaştırıldı. Denetimlerde ekipler özellikle hayvan pasaportları ile kulak küpesi kontrolleri yaptı. Denetimler esnasında jandarma ekipleri de durdurulan araçların sürücülerinin gerekli evrak kontrollerini gerçekleştirdi. - AFYONKARAHİSAR