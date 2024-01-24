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Afyonkarahisar'da Kuzen Kavgası: Genç Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kuzen Kavgası: Genç Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'ın Ataköy mahallesinde iki kuzen arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, 28 yaşındaki genç bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan saldırgan ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı.

Afyonkarahisar\'da Kuzen Kavgası: Genç Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti
24.01.2024 - 13:40,  Güncelleme: 13:40
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Afyonkarahisar'da iki kuzen arasında yaşanan kavgada, bacağından bıçaklandıktan sonra hastaneye kaldırılan 28 yaşındaki genç müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olay, kent merkezi Ataköy mahallesi Kaya Caddesi üzerinde geçtiğimiz 21 Ocak da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S. ve R.S. (28) isimli iki amcaoğlu arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.S., yanındaki bıçakla R.S.'yi bacağından bıçaklayarak kaçtı. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan R.S., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan A.S., ise polis ekiplerinin takibi sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Kuzen Kavgası: Genç Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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