Afyonkarahisar'da Lokantanın Bacasında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Lokantanın Bacasında Yangın Çıktı

Afyonkarahisar\'da Lokantanın Bacasında Yangın Çıktı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan bir lokantanın bacasında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, lokantanın bacası ve binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

27.05.2024 10:57
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Afyonkarahisar'daki bir lokantanın bacasında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, Sandıklı ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ece Mahallesi Enver Paşa caddesi üzerinde ki alt katında lokanta bulunan 4 katlı binanın çatısına meydana geldi. Çevrede ki vatandaşların dumanları görmesi üzerine itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken lokantanın bacasın da ve binanın çatısında maddi hasar meydana geldi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Sandıklı, İtfaiye, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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