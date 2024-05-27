Afyonkarahisar\'da Lokantanın Bacasında Yangın Çıktı

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Afyonkarahisar'daki bir lokantanın bacasında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, Sandıklı ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ece Mahallesi Enver Paşa caddesi üzerinde ki alt katında lokanta bulunan 4 katlı binanın çatısına meydana geldi. Çevrede ki vatandaşların dumanları görmesi üzerine itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken lokantanın bacasın da ve binanın çatısında maddi hasar meydana geldi. - AFYONKARAHİSAR