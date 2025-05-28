Afyonkarahisar\'da LPG Tankerinin Kaza Anı

Afyonkarahisar'da kontrolde çıkan LPG yüklü tanker elektrik direğini devirip ardından bir evin bahçesinde besihanenin duvarına çarparak durabilirken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 GJD 855 LPG yüklü tanker sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tanker önce yol kenarındaki elektrik direğine çarptı ardından bir evin bahçesinde bulunan besihanenin duvarına çarparak durabildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Büyük paniğin yaşandığı olayda ayrıca tırın devirdiği elektrik direğinden dolayı bölgede bir süre elektrik kesintisi yaşandı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatılırken, yapılan kontroller de tankerde herhangi bir gaz sızıntısı olmadığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR