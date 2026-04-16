Afyonkarahisar\'da Makaron Operasyonu

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bir adrese yapılan baskında makoron doldurma makinası ile yarım milyona yakın boş makaron ele geçirildi.

Operasyon, Sandıklı ilçesinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, aldığı bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri bir adrese baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler

98 bin 20 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 434 bin 780 adet boş makaron, 81 kilo kıyılmış tütün,

37 kilo 675 gram nargile tütünü ve makoron doldurma makinası ele geçirildi.

Operasyonun ardından A.A., R.Ö. ve A.A. isimli şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR