 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Afyonkarahisar'da Marketten Oyuncak Ayı Çalındı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da Marketten Oyuncak Ayı Çalındı

Afyonkarahisar'da bir markete giren genç şahıs, bin TL değerindeki oyuncak ayıyı çalarak kayıplara karıştı. Olayın güvenlik kameralarına yansıdığı belirtilirken, market sahibinin şikayetçi olup olmadığı bilinmiyor.

Afyonkarahisar\'da Marketten Oyuncak Ayı Çalındı
01.01.2024 - 11:55,
Abone Ol

Afyonkarahisar'da bir markete giren genç şahıs, boyu yaklaşık 1 metre olan bin TL değerindeki oyuncak ayıyı çalarak kayıplara karıştı.

Olay, kent merkezi Erenler Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki bir markete giren genç şahıs bir süre market içerisinde gezdi, gözüne kestirdiği oyuncak ayıyı inceledi. Ardından market görevlileri ile konuşan ismi öğrenilemeyen şahıs bir süre daha çevrede dolaştıktan sonra ayıyı kucakladığı gibi marketten çıkıp gitti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda çalınan oyuncak ayının maddi değerinin ise bin TL olduğu belirtildi.

Olay sonrası market sahibinin şikayetçi olup olmadığı ise bilinmiyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Marketten Oyuncak Ayı Çalındı - Son Dakika


12:44
İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:13
2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
12:02
Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları
11:48
Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi
11:47
Yılın ilk gününde kahreden haber! Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları feci şekilde can verdi Yılın ilk gününde kahreden haber! Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları feci şekilde can verdi
11:24
Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45
Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı

Son Dakika
12:44 İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:13 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
12:02 Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları
11:48 Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi
11:47 Yılın ilk gününde kahreden haber! Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları feci şekilde can verdi
11:24 Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55 Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45 Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26 Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01 Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 13:31:01. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Marketten Oyuncak Ayı Çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement