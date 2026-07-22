Afyonkarahisar\'da Mera Yangını

Afyonkarahisar kent merkezine bağlı Büyük Kalecik beldesi yakınlarında bulunan mera alanında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Edinilen bilgilere göre, Büyük Kalecik beldesi yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayılırken, ihbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çevre beldelerin itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için karadan müdahalesi sürerken, söndürme çalışmalarına destek amacıyla helikopter talep edildiği öğrenildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR