TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok - Son Dakika
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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
22.07.2026 16:23
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"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yürütülen yasal düzenleme hazırlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Genel af, şahsa özel af yok. Süreç yasası geçici ve müstakil bir yasa olacak. Meclis tatile girmeden bu yasa, yasalaşmış olur" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda siyasi partilerle gerçekleştirdiği 'çerçeve yasa' turunun ardından kritik açıklamalarda bulundu. Hazırlanacak yasal düzenlemenin geçici ve müstakil bir nitelik taşıyacağını belirten Kurtulmuş, "Bu asla bir genel af ya da şahsa özel af olmayacaktır" vurgusu yaptı.

"PKK'NIN SİLAHLARI BIRAKMASIYLA..."

Siyasi parti turlarının ardından TBMM'de kameraların karşısına geçen Numan Kurtulmuş, atılan adımların Türkiye için tarihi bir yol haritası niteliği taşıdığını ifade etti. Silahların tamamen geride bırakılacağı yeni bir döneme girildiğinin altını çizen Kurtulmuş, sürecin Meclis'in gücünü ve iradesini ortaya koyduğunu söyledi.

Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkan satır başları;

"Türkiye için bir yol haritası olacak. PKK'nın silahları bırakması ile yeni bir süreç başladı. Son derece nitelikli bir çalışma olacak. Tüm siyasi partiler işin içinde olacak ve süreci taşıyacak. Bu durum TBMM’nin gücünü gösteriyor.

Artık silahların tamamen geride bırakıldığı bir dönem olacak. Yasa konusundaki sorumluluk TBMM’deki partilerin üzerindedir. Bütün partilerin katılımı ile olması son derece önemlidir. Yasa geçici ve müstakil bir yasa olacak. Bundan sonra yasal bir çerçeve bulunacaktır. Bu düzenleme asla bir genel af ya da şahsa özel bir af olmamalıdır.

Ümit ve arzu ederiz ki Meclis tatile girmeden bu yasa, yasalaşmış olur. Böylece Türkiye için de yeni dönemin kapıları açılmış olur. Şu an yasanın metni üzerinde nihai değerlendirmeler yapılmaktadır."

Abdullah Öcalan, Numan Kurtulmuş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hakan T Hakan T:
    ülke zaten yangın yeri birde genel afla kana mı bulayacaksınız. daha önceki aflara bakın 0 0 Yanıtla
  • Ömer Melekoğlu Ömer Melekoğlu:
    vay anasına beee 0 0 Yanıtla
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