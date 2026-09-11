Van\'da düğün görüntüleri sonrası tutuklanan Tançalan\'ın kayınvalidesi ve bir kişi gözaltında

Pazar günü Van'da dünyaevine giren fenomen Çağla Öz ve Mehmet Fatih Tançalan'ın düğünlerine ait görüntülerin sosyal medyada geniş yankı uyandırmasının ardından yargı harekete geçti.

DAMAT TUTUKLANDI

Görüntüleri ve sanal medya paylaşımlarını ihbar kabul eden Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Fatih Tançalan hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tançalan, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Tançalan, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FENOMEN ÇAĞLA ÖZ ARANIYOR, AİLE ÜYELERİ GÖZALTINDA

Dosya kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda soruşturmanın kapsamı genişletildi. Tutuklanan Tançalan'ın eşi olan sanal medya ünlüsü Çağla Öz (Tançalan) hakkında da gözaltı kararı verildi. Emniyet güçlerinin Çağla Öz'ü yakalama çalışmaları her yerde devam ederken, MASAK raporunda isimleri geçen diğer şüphelilere yönelik de operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda Öz'ün annesi N.O. İstanbul'da, dosyada adı geçen M.S.T. isimli şahıs ise Van'ın Muradiye ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Van Cumhuriyet Başsavcılığının kara para aklama iddialarına ilişkin yürüttüğü çok yönlü soruşturma sürüyor.