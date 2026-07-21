Bulgaristan'da Bezmer Hava Üssü'ne ABD uçakları konuşlandırılacak - Son Dakika
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Bulgaristan'da Bezmer Hava Üssü'ne ABD uçakları konuşlandırılacak

Bulgaristan\'da Bezmer Hava Üssü\'ne ABD uçakları konuşlandırılacak
21.07.2026 19:15
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Bulgaristan Meclis Savunma Komisyonu, ABD'nin Orta Doğu operasyonları için Bezmer Hava Üssü'ne 8 KC-135 yakıt ikmal uçağı ve 250 asker konuşlandırmasını onayladı. Karar genel kurula sunulacak.

Bulgaristan Ulusal Meclisi Savunma Komisyonu, ABD'nin Orta Doğu'daki operasyonlarına destek amacıyla Bezmer Hava Üssü'ne en fazla 8 KC-135 yakıt ikmal uçağı ile 250'ye kadar ABD askeri personelinin konuşlandırılmasını öngören hükümet teklifini kabul etti.

ABD UÇAKLARININ KONUŞLANDIRILMASINA KARAR VERDİLER

Komisyon, Bakanlar Kurulu tarafından 20 Temmuz'da parlamentoya sunulan karar tasarısını 11 "evet", 1 "hayır" ve 2 "çekimser" oyla onayladı.

Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, Komisyon toplantısında yaptığı sunumda, ABD'nin diplomatik notası doğrultusunda 24 Temmuz-1 Ekim döneminde Bezmer Hava Üssü'ne 8 KC-135 yakıt ikmal uçağı, 250'ye kadar ABD Silahlı Kuvvetleri personeli ile gerekli havaalanı ekipmanının konuşlandırılmasının planlandığını söyledi.

"BULGARİSTAN'IN ULUSAL GÜVENLİĞİNE DOĞRUDAN TEHDİT YOK"

Stoyanov, askeri istihbaratın hazırladığı analize göre bazı risklerin bulunduğunu, ancak Bulgaristan'ın ulusal güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit olmadığını aktardı.

Konuşlandırmanın, Bulgaristan ile ABD arasında 2006'da imzalanan Savunma İşbirliği Anlaşması kapsamında gerçekleştirileceğini belirten Stoyanov, ABD'nin talebinde operasyon bölgesi olarak "Orta Doğu" ifadesinin yer aldığını, Bulgaristan'ın ise bu operasyona ne askeri güç ne de askeri teçhizatla katılacağını ifade etti.

Stoyanov, Bezmer Hava Üssü'nün, söz konusu uçakların konuşlandırılmasına uygunluğuna ilişkin teknik değerlendirmenin sürdüğünü, askeri uçakların yakıt ikmalinin nasıl ve nereden yapılacağına ilişkin ABD'den bilgi beklediklerini kaydetti.

Hükümetin, ABD'ye ait 8 KC-135 yakıt ikmal uçağı ile 250'ye kadar ABD askeri personelinin Bezmer Hava Üssü'nde konuşlandırılmasına ilişkin teklifi, Bulgaristan Ulusal Meclisi Genel Kurulu'nda da görüşülecek.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Bulgaristan, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da Bezmer Hava Üssü'ne ABD uçakları konuşlandırılacak - Son Dakika

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