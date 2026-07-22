CHP'de 4 il başkanı daha görevden alındı - Son Dakika
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CHP'de 4 il başkanı daha görevden alındı

CHP\'de 4 il başkanı daha görevden alındı
22.07.2026 17:25
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Mutlak butlan kararı sonrası yeniden CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK sonrası açıklama yapan parti sözcüsü Müslim Sarı; Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı il başkanlarının görevden alındığını duyurdu.

Mutlak butlan kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Parti Sözcüsü Müslim Sarı; Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı il başkanlarının görevden alındığını, 5 ile ise yeni atamaların gerçekleştirildiğini duyurdu.

NEŞTER VURMAYA DEVAM EDİYOR 

Yargı kararıyla süreci tamamlanan "mutlak butlan" gelişmesinin ardından CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde yeni dönem hız kazandı. Kılıçdaroğlu başkanlığında bir araya gelen yeni MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, örgüt yapısında kapsamlı bir revizyona gidildiğini açıkladı.

4 İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Parti örgütlerinde başlayan değişim rüzgarı kapsamında 4 ilin tepe yönetimi görevden el çektirildi. Müslim Sarı'nın yaptığı açıklamaya göre görevden alınan il başkanlıkları şunlar oldu:

  • Kütahya
  • Uşak
  • Karaman
  • Çankırı

5 İLE YENİ ATAMA YAPILDI

Görevden almaların ve örgütlerdeki boşlukların ardından Genel Merkez kararıyla 5 il kuruluşuna yeni görevlendirmeler yapıldı. MYK kararı doğrultusunda atama yapılan iller ise şu şekilde sıralandı:

  • Eskişehir
  • Karaman
  • Sivas
  • Kırşehir
  • Uşak

CHP Genel Merkezi'nde alınan bu kararların ardından parti içi teşkilatlanma çalışmalarının ve örgütlerdeki yeni görevlendirme süreçlerinin hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu, Müslim Sarı, Çankırı, Karaman, Kütahya, Güncel, Uşak, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'de 4 il başkanı daha görevden alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • BOZKURT BOZKURT:
    demlenen CHP ye kardeş partisi de kuruldu. artık seloya kim daha fazla selam yollarsa o kazanacak. 1 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP'de 4 il başkanı daha görevden alındı - Son Dakika
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