Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında savcılığın, ünlü haber spikerleri Ece Üner ile Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter'i, bilgilerine başvurulmak üzere ifadeye çağırdığı öğrenilmişti.

ÜNLÜ İSİMLER ADLİYEDE

Bu kapsamda bugün ünlü spiker Ece Üner, şarkıcı Gökhan Özoğuz ile sunucu Öykü Serter, ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayına geldi.

İŞTE İLK SÖZLERİ

Gökhan Özoğuz, kendisine soru yönelten gazetecilere, "Valla bir şeyler soracaklarmış konuyla alakalı. Bakalım. Çıkınca konuşuruz" dedi.

ECE ÜNER'İN GERGİN HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Adliye koridorlarındaki gergin halleri dikkat çeken Ece Üner ise, "Bilgime başvurulacak" demekle yetindi.

Öykü Serter ise gazetecilerin, "Ahbap soruşturmasında ifade vermeye geldiniz. Bir şey söyleyecek misiniz?" şeklindeki sorusuna, "Ben de şimdi öğreneceğim" diye yanıt verdi.

Öykü Serter ve Ece Üner'in savcılık ifadesine girmeden önce sohbet ettikleri görüldü.

SORUŞTUMANIN GEÇMİŞİ VE SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 19'u tutuklama, 6'sı adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Tutuklama talebiyle sevk edilen Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdulcevat özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz kaya, Zafer Yay olmak üzere 14 kişi tutuklanmıştı.

Ahbap soruşturmasında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu şüphelilere yönelik, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamaları yöneltiliyor.

Daha sonra düzenlenen operasyonda ise sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ile Ersin Gökgün, Muharrem Karataş, Gülgün Öztürk, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Suzan Düşküner Mintaş, Fatih Eke ve Emir Taşar tutuklanmıştı.

Oğuzhan Uğur ile birlikte gözaltına alınan şüphelilere ise "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "kara para aklama" suçlamaları yöneltiliyor.