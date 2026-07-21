İstanbul'un Silivri ilçesinde motosikletle Ortaköy Sanayi Bölgesi'ne gelen 17 yaşındaki A.H.Ö., bölgedeki geri dönüşüm fabrikasına henüz bilinmeyen bir nedenle patlayıcı atmak istedi.
Fabrikaya atmak istediği patlayıcı şahsın elinde patladı. Patlamada şüphelinin parmakları koptu.
Kendi imkanlarıyla Büyükçekmece Mimar Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne başvuran A.H.Ö.'ye burada ilk müdahale yapıldı daha sonra ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayı anlatan şüpheli burada gözaltına alındı.
Şüphelinin motosikletle geldiği ve fabrikaya atmak istediği patlayıcının, patladığı anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › Patlayıcı Elinde Patladı, Parmakları Koptu - Son Dakika
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