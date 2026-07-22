Trump gittikçe sertleşiyor! İran'a yeni tehdit - Son Dakika
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Trump gittikçe sertleşiyor! İran'a yeni tehdit

Trump gittikçe sertleşiyor! İran\'a yeni tehdit
22.07.2026 16:11
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ABD Başkanı Trump, "İran Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir gemiye saldırırsa, Tahran'da bulunanlar da dahil olmak üzere bir köprüyü veya elektrik santralini imha edeceğiz" açıklamasında bulundu.

ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana İran'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükselirken, ABD Başkanı Donald Trump'tan bölgede gerilimi artıracak yeni bir tehdit geldi.

Trump, yaptığı açıklamada İran'ı, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere saldırması durumunda ülkenin başkenti ve çevresindeki altyapıları vurmakla tehdit etti. İran'a yönelik saldırıların eskisine göre daha şiddetli olacağı işaretini veren Trump, bugünden itibaren caydırıcılık konusunda daha kritik hedeflere yöneleceklerini vurguladı.

"ELEKTRİK SANTRALİNİ BOMBALARIZ" 

Trump, "Bu noktadan itibaren İran İslam Cumhuriyeti, füze, roket, dron veya başka herhangi bir cihaz veya silahla Hürmüz Boğazı'ndaki bir gemiye ateş açtığında, ABD, başkent Tahran'ın yanında veya içinde bulunanlar da dahil olmak üzere bir köprü ya da enerji santralini bombalayacak ve yok edecektir" ifadelerini kullandı.

3 ABD ASKERİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

ABD Başkanı'nın açıklaması, İran'ın önceki günlerde Orta Doğu'daki ABD üslerine yaptığı saldırılarda 3 askerin daha hayatını kaybetmesinin ardından geldi. Trump, dün yaptığı paylaşımda hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısını 18 olarak açıklamıştı.

ABD'nin İran'ın Hormozgan eyaletine düzenlediği hava saldırılarının yol açtığı hasar

BİLANÇO ARTIYOR

Öte yandan; ABD'nin İran'a saldırılarında bilanço artıyor. İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin ateşkesin bozulmasından bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3'ü çocuk, 6'sı kadın olmak üzere 53'e yükseldiği ifade edildi. Saldırılarda 592 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Şu ana kadar 535 kişinin tedavi sonrası taburcu edildiği, 36 kişinin hala hastanede tedavi gördüğü, 21 kişiye ise evlerinde yardım sağlandığı belirtildi.


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Son Dakika Güncel Trump gittikçe sertleşiyor! İran'a yeni tehdit - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mürit Mürit:
    İran kiminle satranç oynadığını bilmiyor 2 0 Yanıtla
    Yahya Gültekin Yahya Gültekin:
    Validenle santranc oynuyor bilmiyormusun 0 1
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