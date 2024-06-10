Afyonkarahisar'da meyve yüklü tır devrildi, 2 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen meyve yüklü tırda 2 kişi yaralanırken, tonlarca meyvenin önemli bir kısmı ise ise ziyan oldu.

Kaza, Emirdağ ilçesi Ümraniye Kavşağında meydana geldi. Elinden bilgilere göre, M.Y., idaresindeki 07 AKT 071 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Meyve yüklü tır ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan H.E., isimli şahıs yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada devrilen tırın dorsesindeki tonlarca meyve ise çevreye dağıldı. Meyvelerin önemli bir kısmı ziyan olurken, sağlam olanlar ise olay yerine gelen bir başka araca aktarıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR