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Afyonkarahisar'da Midibüs Kazası: 24 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Midibüs Kazası: 24 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Susuz Beldesi Kavşağı yakınlarında aşırı yağmur nedeniyle kontrolden çıkan midibüs, karşı şeride geçerek devrildi. Kazada 24 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar\'da Midibüs Kazası: 24 Yaralı
16.12.2023 - 20:01,  Güncelleme: 20:04
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Afyonkarahisar'da midibüs devrildi: 24 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da aşırı yağmurda kontrolden çıkarak karşı şeride geçen midibüs devrildi. Kazada 24 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezine bağlı Susuz Beldesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde aldığı yolcular ile İscehisar ilçesine harekete eden ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 03 ZC 378 plakalı midibüs, şiddetli yağmurda kayarak yoldan çıktı. Karşı şeride geçen araç şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada 24 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza sonrası polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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