Afyonkarahisar'da Motosiklet Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Afyonkarahisar'da Motosiklet Denetimi

Afyonkarahisar\'da Motosiklet Denetimi
20.08.2025 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da 116 motosiklet trafikten men edildi, 687 motosiklete ceza kesildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 116 motosiklet trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 Haziran-19 Ağustos tarihleri arasında denetim gerçekleştirildi. Bu esnada 51 bin 18 araç ve 16 bin 115 motosiklet kontrol edildi. Ayrıca denetimler esnasında 687 motosiklete, abartı egzoz, yüksek sesli müzik ve saygısızca araç sürmek maddeleri başta olmak üzere Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerince idari para cezası kesildi. Öte yandan 116 motosiklet ise trafikten men edildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, karayolları güvenliğini ihlal eden, vatandaşların can ve mal güvenliğini riske atan sürücüler üzerinde denetimlerini kararlılıkla devam ettireceklerini aktardı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, Yerel Haberler, Motosiklet, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Motosiklet Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan “Beyaz Toros“ açıklaması TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Beyaz Toros" açıklaması
Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler’in başını yaktı Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler'in başını yaktı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği’nden çıkılacağını açıkladı Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıkılacağını açıkladı
Kreşin havuzunda boğulan küçük Berra, yaşam savaşını kaybetti Kreşin havuzunda boğulan küçük Berra, yaşam savaşını kaybetti
Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi
Antalya’da Rus turistin, barmene yaptığı iş teklifi bomba Antalya'da Rus turistin, barmene yaptığı iş teklifi bomba
Ünlü aşiret üyesi, trafikte tartıştığı kişiyi vurdu Ünlü aşiret üyesi, trafikte tartıştığı kişiyi vurdu

14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
14:53
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 16:18:37. #7.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Motosiklet Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.