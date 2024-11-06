Afyonkarahisar\'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

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Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında sürücüler ağır yaralandı.

Olay, Şuhut ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K., 03 SH 894 motosiklet henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü plakası bulunmayan ve sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın ektisi ile kontrolden çıkan her iki motosiklette devrildi. Kazada 2 motosiklet sürücüsü de yaralanırken, yaralılara ilk müdahaleyi çevreden geçenler yaptı. Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırırken, her ikisinin de durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR